Este domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para participar de las Elecciones Legislativas 2025, en las que se renovarán 24 bancas en el Senado (ninguna sanjuanina) y 127 en la Cámara de Diputados de la Nación, de las cuales 3 corresponden a San Juan, cumpliendo así con la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso.

En la antesala de la votación, los ciudadanos deberán respetar la veda electoral, un conjunto de restricciones establecidas por el Código Electoral Nacional que busca garantizar el desarrollo ordenado, transparente y equitativo del proceso democrático.

De acuerdo con el cronograma oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la veda comenzará el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta tres horas después del cierre de las urnas. Durante ese período, estará prohibida toda actividad que pueda influir en la decisión del electorado.

Entre las restricciones más importantes se encuentran la prohibición de realizar actos de campaña o reuniones políticas, la difusión de encuestas, sondeos o proyecciones de resultados, y la entrega de boletas dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación. Tampoco se podrán llevar a cabo espectáculos públicos, ni vender bebidas alcohólicas desde 12 horas antes del inicio de los comicios y hasta tres horas después de su finalización.

El incumplimiento de la veda puede derivar en sanciones tanto para los partidos políticos como para los ciudadanos. Las agrupaciones que violen la normativa podrán perder el derecho a financiamiento público por hasta cuatro años, mientras que los individuos que realicen propaganda o exhiban símbolos partidarios durante la jornada electoral se exponen a multas de entre $10.000 y $100.000, e incluso a arrestos de hasta 15 días.