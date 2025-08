Desde Ideas de la Libertad dijeron que LLA no tiene gente convencida

Uno de los candidatos del partido Ideas de la Libertad, Gastón Briozzo dio declaraciones las posibles alianzas que podrían surgir, como así también criticó a algunas personas de La Libertad Avanza, catalogándolos como falsos liberales y “caras bonitas que van a levantar la mano”. En contacto con Canal 13 San Juan, menciono que su partido cuenta con candidatos propios y le harán honor al nombre del frente con sus propias ideas.

Comenzó expresando que “es un partido liberal clásico que ha sido conformado recientemente y estrenamos en estas elecciones con candidatos propios y haciéndole honor a nuestro nombre”. A su vez, se diferenció del partido libertario de Yolanda Agüero y de La libertad Avanza, encabezada provincialmente por José Peluc.

Con respecto a las alianzas que podrían surgir, dijo que no buscan aliado o respaldo nacional, sino más bien que los más de 800.000 sanjuaninos los apoyen. “Es un partido con fuertes raíces en nuestra provincia y vamos a apoyar a Milei en cuestuones económicas, pero tenemos un fuerte arraigo y queremos apostar por los intereses de los sanjuaninos”, expresó.

Fue tajante al hablar de algunos miembros de La Libertad Avanza y mencionó que “no vamos a ser levantamanos ni quedarnos callados como algunos que van a Buenos Aires y no dicen ninguna palabra. No es una cuestión de que nos firmen o que voten una cara linda, que voten proyectos y ahí nos van a encontrar a nosotros”, aseguró.

Entre algunos de los proyectos más destacados se encuentra la reactivación y la promoción de la obra pública “estratégica”, que le ayuden a San Juan a fomentar la producción local. Otro de los proyectos es promover el emprendedurismo de los sanjuaninos, “sobre todos los más jóvenes para poder insertarlos en esta nueva economía tan competitiva”.

Por último, concluyó diciendo que “una cosa es que hagan una gran oferta desde La Libertad Avanza, pero es gente que no está convencida, que nunca convenció porque nadie los vio como liberales. Nosotros venimos con verdaderas propuestas y no vamos a ser levantamanos de cualquier cosa que diga Milei”.