La polémica en torno al radiotelescopio chino que se construye en Barreal, Calingasta, sumó en las últimas horas versiones nacionales que advertían sobre posibles trabas en la Aduana para liberar el equipamiento proveniente de China, en un “compromiso ideológico” y de alineación que intensifica Argentina con Estados Unidos en el marco del salvataje económico que fue a pedirle el presidente Javier Milei a Donald Trump. Sin embargo, desde la Universidad Nacional de San Juan, institución directamente involucrada en el desarrollo, descartaron que el proyecto esté en riesgo.

Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales de la UNSJ, fue categórico al mencionar que “no hay ninguna información oficial que indique que se va a frenar el proyecto. Los trabajos siguen en pie para la universidad. Hay un material que ha llegado por embarcación desde China y, desde el día 3 de septiembre, se espera que la Aduana autorice su salida. No debería haber ningún impedimento porque están todos los papeles en condiciones”, aseguró en declaraciones a Radio Light.

El decano explicó que, si bien los tiempos aduaneros pueden variar, la situación se encuentra bajo control: “No conozco el movimiento, pero hay veces que la Aduana actúa rápido y otras no. Lo cierto es que ese equipamiento está ahí, tenemos todos los papeles en orden y no debería existir ningún impedimento para sacarlo y trasladarlo a Barreal”.

Finalmente, Castro defendió la continuidad de la iniciativa y advirtió sobre la magnitud de un eventual freno porque “sería un suicidio científico que se pare este proyecto del radiotelescopio”, cerró.