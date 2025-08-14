La exsecretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y actual candidata a diputada nacional por Salta, Flavia Royón, aseguró que la Ley de Glaciares representa uno de los principales “obstáculos” para el desarrollo de la minería en el país.

En diálogo con el streaming Dynamo, Royón señaló que en la “Mesa del Cobre” —integrada por los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, Jujuy, Salta, Catamarca y Mendoza,— el tema es “el primer tópico a resolver”. Según la exfuncionaria, la normativa vigente “ha hecho mucho daño” y genera un “gris legal” que frena inversiones estratégicas.

“La ley se ha transformado en una interferencia dentro de las competencias provinciales. Hoy, esta indefinición ha sido un freno en el desarrollo del país”, afirmó.

Royón aclaró que no existe ningún Estudio de Impacto Ambiental aprobado en provincias que no contengan el sistema de glaciares, pero que la falta de claridad en la aplicación de la norma desalienta el avance de proyectos mineros.

La candidata consideró que el escenario ideal sería discutir una modificación de la ley en el Congreso, aunque advirtió que el proceso legislativo demandará tiempo. Por eso, planteó una solución transitoria:

“Mientras tanto, es posible aclarar los puntos inciertos mediante un decreto reglamentario, acordado con las provincias, que permita que los proyectos avancen”.

Para Royón, el Gobierno nacional debería respaldarse en las provincias productoras, que poseen los recursos y son la autoridad de aplicación en la materia.

“Hay que tener políticas y discursos públicos sostenibles e informados”, concluyó.