Este jueves comenzó una nueva sesión en la Cámara de Diputados en San Juan y el legislador del Frente Renovador, Franco Aranda, dialogó con Canal 13 y opinó sobre los candidatos a Fiscal General de la Corte, como así también sobre los resultados electorales en la provincia.

Si bien todavía no comienzan las entrevistas a los tres candidatos a cubrir el cargo del fallecido Jimmy Quattropani, Aranda dijo que “es una decisión que toma la presidenta de la comisión. He escuchado, sin poder confirmarlo, que podría ser la semana que viene y, una vez que se den las entrevistas, después de puede tratar en la próxima sesión”.

Agregó que estuvo leyendo el perfil de los candidatos a cubrir el puesto, que son Rolando Lozano, Matías Senatore y Guillermo Baigorrí y “cualquiera de los tres me parece que está en condiciones. Todavía no tengo una posición bien tomada. Me terminaré definiendo cuando los escuche en las entrevistas”.

Por último, expresó que es algo normal que desde los sectores políticos se posiciones sobre ciertos candidatos. “No olvidemos que la cámara es un recinto político. Que hayan sectores de la política apoyando a uno u otro es alfo normal que se vive dentro de la Cámara de Diputados”, concluyó.