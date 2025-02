Después del escándalo generado por un posteo del presidente Javier Milei, en el que apoyó un cripto moneda que luego se desplomó, desde el bloque de diputados del PRO se encolumnaron en defensa del presidente.

El diputado, Diego Santilli, confirmó: “No permitiremos que haya un juicio político”. Estas declaraciones son una clara respuesta al bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, que advirtió que hará esta presentación.

Santilli aseguró que Milei “reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó medidas: abrió una investigación, hizo todo lo que tiene que hacer un presidente que siempre puso la cara”.

El diputado redobló las críticas contra el kirchnerismo: “Es llamativo que aquellos que se afanaron rutas y hospitales los últimos 16 años den clases de moral y ética. Se paran en el medio y hablan de lo que ellos no hicieron. Se escondieron y destruyeron el país. Están todo el tiempo viendo, porque no pueden ganar por las urnas, intentar sacar al Presidente de la cancha, que estabiliza la economía, empieza a discutir y resolver temas. Quieren sacarlo, meterle juicio político. No va, no lo vamos a permitir”.

Santilli aclaró que sus expresiones son “a título personal”, pero recordó que “varios del bloque también salieron a plantear posición, en la misma línea”. Entre ellos Cristian Ritondo, Damián Arabia y Fernando Iglesias.

Santilli definió a Milei como “una persona de bien que se pone a disposición. Que la Oficina Anticorrupción (OA) vea si hay alguien que está metido. Milei habla, pone la cara. El Presidente reconoció lo que pasó, habla con la verdad, plantea lo que sucedió, a diferencia de los que nos vienen a hablar del juicio político".

En declaraciones a Radio Rivedavia, Santilli dijo que el Presidente “tiene que seguir adelante, de esta manera; lo que no debe ocurrir es que el Gobierno cambie el rumbo, que es claro: el país necesita equilibrio fiscal, más exportaciones y producción”.

El legislador Santilli salió al cruce de la expresidenta: “Nunca en la historia se vio algo semejante. Nos dejaron 54% de pobreza, destrucción de la cultura, del trabajo, de la educación. Un gobierno como el de Cristina Kirchner, que dice que el delincuente es una víctima, trastoca todos los valores”.

Otras voces del PRO

Desde el bloque del PRO en Diputados se encolumnaron en respaldo al Presidente en medio de la polémica por la criptomoneda Libra. Ritondo publicó en su cuenta de X: "Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza".

Arabia dijo en su cuenta de X, con duras críticas al kirchnerismo: “Los que se chorearon todo y fundieron el país, ahora presentan un pedido de juicio político. 20 años robando los sueños y el futuro de los argentinos. Caraduras. No tienen vergüenza”.

Mientras que Iglesias escribió en su cuenta de X, en esta línea: “Ya hay varias denuncias penales que el Presidente tendrá que responder ante la Justicia, como corresponde. Pero lo del juicio político es ridículo y lo de la comisión investigadora, una hijaputez. Hace ya cinco años que vengo proponiendo que investiguemos el negociado de las vacunas, las violaciones a los derechos humanos y la pésima gestión que causó 140.000 muertos, sin conseguir el apoyo de los justicieros de hoy. Empecemos por ahí, compañeros”.