Reapareció Diana Mondino tras su salida de la Cancillería y liquidó a Javier Milei. La ex funcionaria cuestionó al presidente por su rol en la criptoestafa de $LIBRA, cuando en un medio extranjero expresó: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

Cuando en la entrevista de la cadena de noticias Al Jazeera le consultaron sobre el tema, Mondino no dudó en expresar: "No debería haberlo publicado".

Mondino, apartada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, no sólo cuestionó al Presidente, sino que dejó abierta la posibilidad de que supiera la estafa que significaría el lanzamiento de $LIBRA. Tras plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", afirmó no saber cuál de las dos opciones es la correcta.

Luego ensayó una respuesta sobre por qué lo hizo. "Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", evaluó. Ante la sorpresa del entrevistador, Mondino prefirió no responder: "tú eliges. Yo no sé".

No llegó a denominarlo como "corrupto", pero tampoco lo negó. "Espero que no", dijo ante la consulta de si era un "presidente corrupto". Si llegará a serlo "tendrá que ir a la cárcel", sostuvo.

Después intentó corregirse y negar haber afirmado que Milei podría ser responsable de la posible estafa en el caso $LIBRA. Se escudó ante la imposibilidad de saber sobre ese tema. Al finalizar defendió las políticas económicas del Gobierno y afirmó que "Argentina está ante una gran oportunidad". "No la desperdiciemos", pidió.