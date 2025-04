Luego qué la Municipalidad de Rawson diera a conocer la existencia de municipales que cobraban sin trabajar, en el Concejo Deliberante presentaron un pedido de informe para que el intendente, Carlos Munisaga, de a conocer la cantidad e identidad de las personas que componen el organigrama municipal. La presentación fue porque dicen que hay funcionarios que cobran y no van a trabajar.

El pedido lo hizo el concejal Antonio “Tony” Ruiz de Bloque Cambia San Juan. El edil solicitó que se informe el nombre y apellido, cargo, monto de los sueldos y porcentaje (conforme a las escalas), de la persona que ocupa un lugar dentro de la estructura que responde al Gabinete del Ejecutivo que conduce Munisaga.

El pedido de Ruiz radica en que hay miembros del equipo Munisaga que no asisten a trabajar, menciona. Además, denuncia la existencia de una sobrepoblación de funcionarios en el municipio y que la planta política actual es más grande que la que tenía la gestión anterior.

“Se ve una superpoblación de funcionarios que tiene la Municipalidad de Rawson. El Ejecutivo municipal sale a decir que ha encontrado planta permanente que no iban a trabajar, algo que por supuesto está mal, pero tenemos que predicar con el ejemplo. También hay casos dentro de la Municipalidad que no van a trabajar, son ñoquis, que no cobran sueldos básicos, sino que son de funcionario”, sostuvo Ruiz en declaraciones a Diario 13.

El concejal fue más allá y mencionó que “en Rawson tenemos una superpoblación de funcionarios que no tienen funciones, ese es el fundamento para presentar el proyecto. Realmente, los funcionarios que estén en el Ejecutivo Municipal, pedimos que aporten al departamento y devuelvan un poco de lo que nos dan los rawsinos pagando sus impuestos”.

No es la primera vez que Ruiz realiza una presentación de estas características, dado que el año pasado también pidió un informe del organigrama completo, pero dice que el ejecutivo nunca respondió.

En Canal 13, el año anterior, el intendente dejó trascender que su gobierno estaba compuesto por 166 empleados de planta política.

La presentación que hizo Ruiz y fue acompañada por el resto de los integrantes del bloque como son Pedro Calvo y Modesto Fernández.