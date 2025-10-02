En la Casa Blanca reina cierta perplejidad frente a las respuestas que llegan desde Balcarce 50 respecto de las condiciones que debe cumplir Javier Milei para acceder al salvataje financiero de los Estados Unidos.

Esa inquietud quedó en evidencia en la conversación que mantuvieron ayer el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a sus equipos técnicos. El objetivo era avanzar en la hoja de ruta que permita concretar el swap de 20.000 millones de dólares, el crédito standby y la eventual compra de bonos y títulos públicos. Sin embargo, el diálogo encalló: la Casa Rosada todavía no implementó las reformas políticas y geopolíticas solicitadas desde Washington.

Bessent deslizó la posibilidad de enviar una misión técnica a Buenos Aires o recibir a una delegación argentina, pero ambas alternativas quedaron en suspenso por la falta de definiciones. La administración republicana reclama un gabinete más sólido, acuerdos con la oposición y una reducción drástica de la presencia china en la Argentina. El mensaje llegó incluso por canales informales ligados a la CPAC, con acceso directo al Salón Oval.

En ese contexto, en Washington sorprendieron algunas declaraciones recientes de Milei. Consultado por los condicionamientos, el Presidente respondió: “A mí me gustaría que vengan y me lo cuenten a mí, que yo estaba sentado en esa reunión”. Y sobre un eventual pedido para desarmar el swap con China, fue tajante: “Eso es falso”. Formalmente, Trump y sus funcionarios no exigieron públicamente esos puntos, aunque inversores y referentes de la CPAC presentes en Nueva York reforzaron el trasfondo político del encuentro Milei-Trump.

Trump respalda el proyecto del libertario y comparte su visión ideológica, motivo por el cual ordenó el salvataje y lo recibe con honores en la Casa Blanca. Sin embargo, exige que Milei haga su parte: fortalecer al gobierno y minimizar la influencia de Pekín. Ese es el trade off que se plantea.

Caputo, por su parte, expuso un crudo panorama económico y Bessent reiteró la voluntad de apoyo de la administración republicana. Aun así, no habrá desembolsos inmediatos. El Tesoro norteamericano contempla transferir 5.000 millones de dólares para afrontar el vencimiento de enero de 2026, pero primero reclama un plan detallado para cada recurso incluido en el paquete de rescate.

El mensaje desde Washington fue claro: todo debe estar resuelto antes de la cumbre Milei-Trump, que se concretará en apenas 12 días.

