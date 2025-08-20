El bloque de La Libertad Avanza sufrió una fuerte ruptura en Diputados durante la sesión de este miércoles, cuando cuatro legisladores anunciaron la conformación de un espacio propio al que llamaron "Coherencia".

El nuevo bloque quedó integrado por Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro y Gerardo González, quienes abandonaron al oficialismo tras votar en contra del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. A ellos se sumó la mendocina Lourdes Arrieta, que ya había roto con los libertarios para formar el monobloque "Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal".

La diputada Rocío Bonacci, cercana a Pagano, decidió permanecer en el bloque conducido por Gabriel Bornoroni, lo que la mantiene compartiendo bancada con Lilia Lemoine, pese a la fuerte enemistad que existe entre ellas. Durante la sesión, Lemoine incluso ironizó al pedir “termos” para quienes integran el espacio oficialista.

Entre las particularidades del nuevo espacio, destaca la figura de Gerardo González, legislador formoseño señalado por su vínculo con Antonio "Pomelo" Ferreira, jefe de Gabinete de la provincia y hombre de confianza de Gildo Insfrán. Esa relación alimenta las especulaciones sobre posibles nexos entre sectores del peronismo y algunos diputados libertarios.