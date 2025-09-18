La Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de conflicto con el Gobierno al girar a comisiones la reforma a la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), uno de los instrumentos más utilizados por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión. El debate comenzará el martes 23 de septiembre en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, y se espera que el dictamen llegue el lunes 30.

La propuesta plantea cambios profundos en el régimen vigente. Entre sus puntos centrales, exige que cada DNU trate un único tema y establece que, para ser válidos, deberán contar con la aprobación expresa de ambas Cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días. De no conseguir ese aval, quedarán automáticamente derogados. Además, bastará el rechazo de una sola Cámara para invalidarlos, lo que implicaría un giro sustancial respecto del sistema actual.

El impulsor de la iniciativa es el diputado de Unión por la Patria, Diego Giuliano, quien en la sesión del 17 de septiembre cuestionó con dureza la utilización de los decretos por parte del Ejecutivo. “El mecanismo de control ha colapsado durante este mandato”, señaló, en alusión al DNU 70/23 que modificó más de 150 leyes y derogó alrededor de 80. También advirtió que la Justicia ya declaró la inconstitucionalidad de varios decretos presidenciales, anticipándose a la tarea del Congreso.

La ley que regula actualmente los DNU, la 26.122, fue aprobada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner y blindó este tipo de medidas al requerir el rechazo de ambas Cámaras para dejarlas sin efecto. Ese antecedente es parte del debate que hoy divide a oficialismo y oposición.

En paralelo, un informe de Ámbito Financiero recordó que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner hicieron un uso intensivo de esta herramienta. El primero dictó 236 DNU durante su gestión, mientras que la expresidenta firmó 78, lo que arroja un promedio de 52 y 10 decretos por año respectivamente.

Si la reforma logra avanzar en Diputados, el Gobierno enfrentará un cambio de escenario legislativo que limitaría uno de sus principales recursos de gestión y abriría un nuevo capítulo en la disputa entre Milei y el Congreso.

Fuente: Perfil