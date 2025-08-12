La Cámara de Diputados vivirá esta semana una continuidad de la adversa sesión para el oficialismo del miércoles pasado, cuando La Libertad Avanza sufrió 12 derrotas consecutivas, cinco de ellas vinculadas a emplazamientos que se concretarán entre este martes y miércoles.

En una agenda atípica para la semana previa al cierre de listas, y pese a que suele resentirse la actividad por feriados o la campaña electoral, seis comisiones deberán sesionar en Buenos Aires.

Hoy martes, a las 17hs, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento tratarán un proyecto para destrabar la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA.

Mañana miércoles, a las 10.30hs, un plenario de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda abordará el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral impulsado por Facundo Manes, enfocado en Alzheimer y otras demencias. A las 12hs, Presupuesto analizará cambios a la Ley 11.672 sobre reparto de ATN.

A las 14hs, las comisiones de Ciencia y Presupuesto discutirán la declaración de emergencia del sector científico, y a las 16hs, Presupuesto y Energía debatirán un proyecto que elimina cinco fideicomisos vinculados al impuesto a los combustibles y redistribuye esos fondos según la coparticipación federal.

Con una agenda ajustada, el objetivo opositor será emitir dictámenes y dejar los temas listos para ser tratados en la próxima sesión.