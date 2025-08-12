Diputados darán un paso adelante con los proyectos de los fondos de los Gobernadores
Pese a ser días previos a la inscripción de candidatos en un marco en el que las elecciones se llevan toda la atención, la Cámara baja concentrará una inusual actividad con reuniones clave en seis comisiones entre hoy y mañana.
La Cámara de Diputados vivirá esta semana una continuidad de la adversa sesión para el oficialismo del miércoles pasado, cuando La Libertad Avanza sufrió 12 derrotas consecutivas, cinco de ellas vinculadas a emplazamientos que se concretarán entre este martes y miércoles.
En una agenda atípica para la semana previa al cierre de listas, y pese a que suele resentirse la actividad por feriados o la campaña electoral, seis comisiones deberán sesionar en Buenos Aires.
Hoy martes, a las 17hs, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento tratarán un proyecto para destrabar la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA.
Mañana miércoles, a las 10.30hs, un plenario de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda abordará el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral impulsado por Facundo Manes, enfocado en Alzheimer y otras demencias. A las 12hs, Presupuesto analizará cambios a la Ley 11.672 sobre reparto de ATN.
A las 14hs, las comisiones de Ciencia y Presupuesto discutirán la declaración de emergencia del sector científico, y a las 16hs, Presupuesto y Energía debatirán un proyecto que elimina cinco fideicomisos vinculados al impuesto a los combustibles y redistribuye esos fondos según la coparticipación federal.
Con una agenda ajustada, el objetivo opositor será emitir dictámenes y dejar los temas listos para ser tratados en la próxima sesión.