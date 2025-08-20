Tras haber conseguido que se rechace el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, ahora la mega sesión en Diputados se centra en debatir el veto al aumento de las jubilaciones. Con 172 votos a favor, la oposición logró el quorum para que se trate la iniciativa que se basa en la suba de haberes y el bono para jubilados.

Tras el primer golpe al Gobierno Nacional, ahora la oposición va por el rechazo a la suba es del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación. Estas medidas, son calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI.

La sesión tiene lugar, además, en medio de tensiones con los gobernadores por la distribución de fondos y tras los cierres de listas provinciales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al señalar que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, una política que –afirmó– la administración descartó desde el inicio de su gestión.

En medio de la tensión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció minutos antes del inicio de la sesión que el Gobierno analizaba otorgar un aumento en todas las prestaciones por discapacidad. “Nuestra decisión es priorizar la atención y fortalecer las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, afirmó.