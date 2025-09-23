La Cámara de Diputados abrirá este martes 23 de septiembre un nuevo frente de disputa entre oficialismo y oposición, cuando el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento analice la media sanción del Senado que modifica el régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

El debate fue habilitado en la última sesión y, de prosperar, la oposición convocará a una sesión especial el próximo 1 de octubre. Además de los DNU, en esa jornada se discutirán cambios al Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la derogación de decretos vinculados a identidad de género y al estatuto de la Policía Federal.

La iniciativa plantea un giro de fondo en el control legislativo de los DNU: alcanzará con que una sola Cámara los rechace para que pierdan vigencia, mientras que el esquema vigente exige el rechazo de ambas. También fija un plazo de 90 días para su convalidación y obliga a que las decisiones entre Diputados y Senado se comuniquen en un máximo de 48 horas hábiles.

El proyecto establece además que, si un DNU o una delegación legislativa es rechazado, el Ejecutivo no podrá insistir sobre la misma materia en el mismo período parlamentario. De aprobarse, se revertirá el modelo sancionado en 2006 bajo impulso de Cristina Kirchner, que blindó la herramienta presidencial y dificultó su anulación.

Desde el Gobierno miran con preocupación la avanzada, ya que los decretos se convirtieron en un instrumento central para aplicar medidas sin depender de la negociación con otros bloques y gobernadores. La oposición, en cambio, busca recortar esa discrecionalidad y fortalecer el rol del Congreso en la definición de políticas públicas.