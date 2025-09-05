En la 8ª sesión del período ordinario de la Cámara de Diputados, la legisladora justicialista Fernanda Paredes consiguió una ajustada aprobación de una moción de preferencia para que la próxima sesión se lleve adelante el tratamiento de la designación del juez de familia.

La diputada recordó que desde julio se encuentra definida la terna de candidatos para cubrir el cargo, pero que aún no se ha avanzado en la votación correspondiente. En ese sentido, pidió que la discusión se concrete en la sesión prevista para el jueves 18 de septiembre.

“Tenemos una gran responsabilidad como cuerpo, teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución de la Provincia, que es designar a los magistrados cuando las ternas han sido comunicadas a este cuerpo”, resaltó Paredes.

La legisladora explicó que “el 31 de julio se comunicó por parte del Consejo de la Magistratura la terna de los postulantes a cubrir el cargo de Juez de Familia”.

El Juzgado de Familia permanece vacante desde los primeros meses del año, tras el fallecimiento del juez Gustavo Almirón, situación que ha generado demoras en la resolución de causas sensibles vinculadas a temas de familia y niñez.

Con este pedido, en el que Paredes consiguió que se aprobara la moción ajustada con 18 votos a favor y 17 en contra, busca agilizar el proceso y garantizar que el Poder Judicial cuente con un magistrado en el área, considerada clave para la atención de los conflictos más urgentes en materia civil.

Pendientes

La diputada Paredes fundamentó su pedido con datos concretos sobre la magnitud del trabajo que concentra ese fuero: “Tuve la oportunidad de tomar las entrevistas para ese concurso como integrante del Consejo de la Magistratura. Y ese juzgado, a julio de este año, tiene 9.530 causas activas y un promedio de 1.882 causas mensuales le ingresan”.

En ese sentido, remarcó que el juzgado lleva más de tres décadas de creación y que el volumen de expedientes pendientes exige una pronta resolución: “Ese juzgado lleva más de 30 años de creación, por lo tanto, el nivel de causas es muy importante”.