La Cámara de Diputados protagonizó este miércoles una sesión clave que dejó en evidencia las tensiones políticas en torno a medidas de fuerte impacto social y fiscal.

En primer término, a las 15.59, la oposición logró reunir los votos necesarios para revertir el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que contempla un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales. El texto aprobado será girado al Senado, donde se definirá si finalmente se convierte en ley. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Ese resultado marcó la primera derrota del oficialismo en el recinto, pero el escenario cambió horas más tarde. Con el apoyo de gobernadores, los diputados terminaron por ratificar el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones y pensiones, que contemplaba una suba del 7,2% en los haberes y un incremento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también ajustable por inflación. El impacto fiscal de esta iniciativa se calculaba en 0,7% del PBI.

En medio de la sesión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó los proyectos tratados al sostener que “carecen de dictamen de comisión” y advirtió que su aprobación obligaría al Gobierno a emitir dinero, una política que —remarcó— fue descartada desde el inicio de la gestión.

La votación se produjo en un contexto de tensión con los gobernadores por la distribución de fondos y a pocos días de los cierres de listas en varias provincias, lo que añade un condimento político extra a la pulseada legislativa.