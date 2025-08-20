La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados comenzó con un duro golpe para el Gobierno Nacional. La oposición logró este miércoles obtener la mayoría de votos, consiguiendo de esta manera, rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley Emergencia en Discapacidad.

La votación tuvo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. De esta manera, la iniciativa de la oposición avanzó y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El proyecto planteaba un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El temario también incluyó el incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000, ambas medidas también vetadas por Javier Milei. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de estas iniciativas alcanzaba el 0,7% del PBI.

Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó el tratamiento de los proyectos por “carecer de dictamen de comisión” y advirtió que implicaban recursos que el Estado no tenía. “Aprobarlos obligaría a emitir dinero, una política descartada desde el inicio de esta gestión”, señaló.

En medio de la tensión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció minutos antes del inicio de la sesión que el Gobierno analizaba otorgar un aumento en todas las prestaciones por discapacidad. “Nuestra decisión es priorizar la atención y fortalecer las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, afirmó.

Durante el debate, la diputada Vilma Ripoll (Frente de Izquierda) celebró la apertura de la discusión: “Los familiares nos están esperando para que hagamos realidad esa necesidad”. Por su parte, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) criticó el sistema actual: “Está atrapado en normas confusas y una burocracia paralizante. Hay sospechas de uso clientelar y corrupción”.

Más enfático, Christian Castillo (Frente de Izquierda) sostuvo que quienes votaran en contra “recibirían el escarnio público” y remarcó que el colectivo de personas con discapacidad estaba movilizado en todo el país.

Desde la UCR, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning adelantó su voto a favor de rechazar los vetos en materia de jubilaciones y discapacidad. “Miles de argentinos dependen de estas medidas para vivir con dignidad”, afirmó, aunque aclaró que no apoyaba la moratoria previsional.

El debate se dio en un contexto de tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, lo que dejó un escenario abierto sobre el resultado final de la votación.