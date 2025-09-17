Tras una larga sesión en la Cámara de Diputados, la oposición logró los dos tercios necesarios para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario. De esta manera, se cayó el veto del presidente Javier Milei a este proyecto aprobado por la bicameral, tal como ocurrió hace unos días con la de Emergencia en Discapacidad y la de Emergencia Pediátrica.

Con 174 votos afirmativos la ley que busca proteger el presupuesto universitario sigue en curso. El oficialismo solo logró juntar 67 votos negativos, además de que dos fueron las abstenciones.

En las afueras del Congreso hubo estallido cuando se conocieron los dos resultados de las votaciones de los legisladores. Miles de personas se acercaron a las inmediaciones del recinto y marcharon en contra de los vetos presidenciales. Abundaron carteles, pancartas, remeras y cánticos en contra del Gobierno Nacional.

El Ejecutivo recibió este miércoles un duro golpe por los rechazos a los vetos y la multitudinaria concurrencia a la marcha que estuvo nutrida por profesionales del Hospital Garrahan, docentes; alumnos y personal no docente de las universidades, agrupaciones políticas, sociales, gremios y ciudadanos sin identificación de espacio político alguno.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan. La votación arrojó 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, marcando un duro revés para el Gobierno de Javier Milei.

Diputados aprobaron la Ley Garrahan

El debate se dio en medio de un clima de movilizaciones en todo el país, con especial atención en el financiamiento universitario y la situación del Hospital Garrahan, que atraviesa una crisis por falta de recursos. La oposición, que ya había mostrado optimismo, celebró la decisión y apuntó a la necesidad de reforzar fondos para la salud y la educación públicas.

El oficialismo de La Libertad Avanza, aliado con el PRO, intentó sostener la postura presidencial, pero llegó debilitado tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre y las sucesivas caídas legislativas que enfrenta en la previa a los comicios del 26 de octubre.

Desde la Casa Rosada habían desplegado en las últimas horas gestiones con gobernadores y promesas de nuevos fondos para intentar blindar el veto, pero no lograron los apoyos necesarios.

Con la media sanción en Diputados, la definición pasará al Senado, donde la oposición tiene mayoría de dos tercios, lo que deja al Gobierno ante la posibilidad de un nuevo traspié legislativo.