La Cámara de Diputados de San Juan realizará este jueves 30 de octubre, a las 10, su decimoprimera sesión ordinaria del período legislativo. El temario fue definido este martes durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque acordaron los expedientes que llegarán al recinto.

Entre los principales temas a tratar, los legisladores deberán aprobar dos convenios enviados por el Poder Ejecutivo. El primero corresponde al Convenio Marco para actividades académicas entre la Universidad Empresarial Siglo 21 y el Ministerio de Gobierno. El segundo es un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan.

La sesión también incluirá el tratamiento de proyectos de ley para imponer nombres a distintas instituciones educativas de la provincia. Se trata de:

“Piuquenes”, para la Escuela de Nivel Inicial N° 60 de Chimbas.

“Detrás del Arcoíris”, para la Escuela de Nivel Inicial N° 67, también de Chimbas.

“Tesinak”, para la Escuela de Educación Especial Múltiple y Anexo Astica de Valle Fértil.

“Profesor Julio Gutiérrez”, para la Escuela Secundaria Provincia de Neuquén de San Martín.

“Alas de Grulla”, para la Escuela de Educación Inicial N° 82 de Santa Lucía.

Además, el cuerpo legislativo analizará dos proyectos de resolución para declarar de interés obras literarias locales. El primero corresponde al libro “Trabajo de Mujeres con perspectiva de Género”, presentado por el interbloque Cambia San Juan. El segundo, “La Ñusta y el Capitán: el Encuentro de Dos Culturas”, es de autoría del profesor Ariel Oreste de la Vega y fue impulsado por el bloque del Este.

También se tratará la declaración de interés del proyecto “Medicamentos Seguros, Ambiente Seguro”, una iniciativa del interbloque Cambia San Juan.

La terna de Fiscal General

Durante la sesión que se llevará a cabo este jueves, la terna para designar el nuevo Fiscal General de la Corte tomará estado parlamentario y pasará a comisión. En la ocasión y por los tiempos transcurridos desde el fallecimiento de Eduardo Quattropani, se estima que la semana próxima se tomen las entrevistas a los 3 ternados: Guillermo Baigorrí, Matías Senatore y Rolando Lozano.

Una vez ejecutadas las entrevistas, la designación bajará al recinto y se discutirá en el hemiciclo quién será el nuevo jefe de los fiscales de la provincia. De no mediar contratiempos, podría ser el jueves 13 de noviembre la designación.