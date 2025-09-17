La Cámara de Diputados encara este miércoles una sesión cargada de tensión política y con un temario que promete extenderse hasta la madrugada. En el centro de la escena estará el intento de la oposición de revertir los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica. Para lograrlo, deberán alcanzar los dos tercios del recinto, lo que equivale a 172 votos afirmativos.

La convocatoria fue firmada por 31 legisladores de cuatro bloques distintos, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica, a los que se sumarán el Frente de Izquierda y sectores peronistas y radicales. En la vereda opuesta, La Libertad Avanza y el PRO, junto con aliados provinciales y parte del radicalismo, intentarán blindar los vetos con 86 rechazos.

Los antecedentes marcan lo ajustado del escenario. En la votación de la ley universitaria hubo 159 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones, mientras que la de emergencia pediátrica cosechó 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. De repetirse estos números, sólo esta última podría alcanzar el umbral requerido para dar vuelta la decisión presidencial. Si Diputados logra el objetivo, el debate pasará al Senado, donde la oposición cuenta con mayor margen.

El temario, sin embargo, no se limita a los vetos. Los legisladores debatirán también un pedido de informes verbales a Karina Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al ministro de Salud Mario Lugones, por presunta participación en una trama de coimas vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al escándalo por fentanilo contaminado. En paralelo, se prevé avanzar en la creación de una comisión investigadora.

La agenda incluye además la revisión de cuatro decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el Ejecutivo. Entre ellos sobresale el 383/2025, que reformó el Estatuto y las atribuciones de la Policía Federal, y el 62/2025, que prohibió tratamientos hormonales o quirúrgicos de adaptación de género a menores de 18 años. También se debatirá el rechazo al DNU 396/2025, que modificó el Instituto Nacional del Agua, y al 445/2025, que transformó el Registro Nacional de Armas.

Otro punto caliente será la parálisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. La oposición buscará emplazarla para tratar la reforma de la Ley de DNU, ya con media sanción del Senado, que limita el alcance de los decretos y obliga al Congreso a pronunciarse activamente sobre ellos en un plazo de 90 días.

Finalmente, el debate contempla también el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert y tampoco convoca a reuniones, para dictaminar sobre la emergencia en ciencia, la creación de un Programa Nacional contra el Alzheimer y otras demencias, y otro de prevención del embarazo no intencional en la niñez y adolescencia.