El Congreso avanza en la discusión de una iniciativa que propone limitar el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento dictaminó a favor del proyecto, habilitando su tratamiento en Diputados la próxima semana, previsto para el miércoles 8 de octubre.

La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, fue respaldada en comisión por la mayoría de los legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal y casi todos los integrantes de Democracia para Siempre, con un total de 35 firmas que ratifican la sanción previa en la Cámara alta.

Sin embargo, el proyecto enfrenta objeciones de algunos bloques. La diputada Carla Carrizo y legisladores de Innovación Federal, que representan a gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, presentaron reparos, al igual que diputados de la UCR liderados por Rodrigo de Loredo. La Libertad Avanza firmó un dictamen de minoría con diez firmas, rechazando cualquier modificación de la norma vigente, mientras que la Coalición Cívica apoyó cambios pero objetó el plazo de 90 días para la ratificación parlamentaria.

Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz cuestionó la iniciativa: “Tenemos una oposición que quiere desestabilizar al Gobierno y ahora se acuerda de que hay que modificar la ley de DNU, que ha sido utilizada por todos los que gobernaron el país en los últimos 20 años. Que ahora digan que hay que modificarla nos parece un golpe de efecto político”.

Por su parte, el PRO planteó que cualquier reforma debería aplicarse tras el próximo cambio presidencial, es decir, después del 9 de diciembre de 2027, descartando acompañar modificaciones antes de esa fecha y fijando su posición directamente en el recinto.

El proyecto aprobado en el Senado establece que un DNU deberá ser ratificado por mayoría absoluta de las Cámaras dentro de los 90 días desde su publicación, y si no se trata en ese plazo, perderá vigencia. Además, si el Congreso rechaza un decreto, el Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Actualmente, un DNU solo es rechazado si ambas cámaras se oponen, mientras que para su ratificación basta la aprobación de una.

En caso de veto presidencial, la norma sancionada requeriría un tercio del Congreso para mantenerse vigente, mientras que la Constitución establece que se necesitan dos tercios para insistir con la sanción ante un rechazo del Ejecutivo.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, proyecta que la sanción en Diputados convertiría en ley los cambios impulsados por la oposición, marcando un paso decisivo en la regulación de los DNU en Argentina.