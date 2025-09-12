En las últimas semanas, la minería viene siendo noticia en la provincia, no solo por las novedades de las operadoras mineras, sino por las quejas y disputas de proveedores mineros, que acusan a las empresas de contratar trabajadores chilenos. Ante esta situación, el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, estuvo en Es lo que Hay por Canal 13 y desmintió que las versiones de trabajadores extranjeros, al tiempo que pidió responsabilidad de las distintas partes para no dañar la licencia social.

Distintas cámaras y proveedores mineros vienen denunciando que en el proyecto Vicuña existe la presencia de trabajadores mineros chilenos. Lo que buscan es que se priorice a los sanjuaninos y el mayor cupo de trabajadores sean locales de acuerdo a las distintas esferas.

“Estamos, tal vez, bastante efusivos por algo que no sucede al 100% y eso es alentado por muchas situaciones, por medios, por algunos proveedores vinculados a la política. Por esa revolución estamos afectando la reputación que nos ha costado tanto construir”, empezó analizando Perea.

El titular de la cartera minera expresó que entiende que “es un momento en el que nos hace falta trabajo, que nuestros proveedores tengan su contrato, estamos tal vez dañando algo que ha costado muchos años conseguirlo y por el cual nosotros trabajamos todos los días para eso”.

“Creo que estando ordenados, el Estado haciendo lo que tiene que hacer, los operadores y los proveedores haciendo lo que les corresponde, el empleo formándose, creo que va a haber minería para todos, pero es momento de bajar la pelota, ponerla debajo del pie y repartir”, ejemplificó Perea.

Sobre las versiones de trabajadores mineros chilenos en San Juan dijo: “veo noticias, que por ahí, si no fuera ministro de Minería o si no trabajara en el sector, dijo ‘me van a cambiar en cualquier momento, es un horda de chilenos que están en la provincia’, pero no es así. Por supuesto, cuando empiece Vicuña habrá un pequeño porcentaje de chilenos, es binacional, pero nosotros vamos a velar por el cumplimiento de los acuerdos, la mayoría van a ser sanjuaninos”.

“Si no somos responsables todos, vamos a tener algunos problemas, tenemos que estar todos a la altura de la circunstancia. Invito a todos los que estamos en el sector, a hablar y no confundir, porque le hacemos daño a toda la industria que es para varias generaciones”, dijo Perea y añadió que “no hay que confundir a los vecinos. Un desarrollo minero se pone en peligro por otro tipo de cuestiones, no el económico, que en San Juan lo hemos superado y que no lo tenemos. Hace un año y ocho meses que estamos trabajando a pleno para que cada día tengan más confianza en nosotros y seamos más atractivos, por ese tipo de cosas se van o se quedan las grandes inversiones. Pero tenemos que hacer que nuestros jóvenes, vecinos y el ciudadano que quiera ingresar al sector y no lo maneja aún, también quiera participar y se quiera meter, el famoso acuerdo social. No dañemos el acuerdo que tenemos, el compromiso o licencia social”.

Dentro de las críticas de los proveedores sanjuaninos se encuentran las licitaciones adjudicadas a empresas transitorias conformadas por una firma puntana, aunque en unión con una sanjuanina, algo que también despertó malestar en algunos proveedores.

Mirá la entrevista completa a Perea en el video que acompaña esta nota.