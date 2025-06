El intendente del departamento Ullum, David Domínguez, participó del programa “Mirá quién habla” en Canal 13, en el que compartió su visión sobre la política actual, el descreimiento social hacia la dirigencia y el legado de los años de gestión del peronismo en San Juan.

Durante la entrevista, Domínguez destacó su largo recorrido en la militancia, subrayando que su acercamiento a la política no fue producto de una invitación, sino de una decisión personal basada en su compromiso con la comunidad: “A mí a la política no me invitó nadie. Me acerqué porque entendía que podía ser útil en algo”, afirmó.

Con una trayectoria de más de 40 años en la militancia justicialista, Domínguez recordó sus comienzos a los 14 años y explicó que durante décadas participó activamente sin ocupar cargos públicos.

“Nunca se me pasó por la mente ser concejal, intendente o diputado. Mi primer cargo público fue recién a los 50 años, como director de Cooperativas, convocado por Uñac (Sergio). Nunca antes había ocupado un puesto institucional”, destacó el jefe comunal ullunero.

Domínguez reflexionó sobre el desgaste que sufre la política ante los ojos de la ciudadanía, y consideró que es desde la propia dirigencia donde debe nacer una respuesta, al menciona que “hoy todas las cargas van sobre los dirigentes políticos, porque son los que dan la cara. Pero al descreimiento hay que darle una solución desde la política. Tenemos que tener una lectura más profunda y encontrar la forma de volver a seducir a la gente”.

Por último, se refirió al ciclo de alternancia política en la Argentina y reivindicó la gestión del peronismo en San Juan y dijo: “Argentina tiene esta cuestión cíclica. Pasan diez años, cambia el gobierno, vuelve otro. En San Juan venimos de 20 años de gobierno de nuestro color político, y aunque yo solo fui parte en los últimos dos años, me siento orgulloso de la transformación que ha tenido la provincia”.