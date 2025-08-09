Domínguez señaló que el PJ necesita “candidatos que no tengan currículum negativo”

El intendente de Ullum, David Domínguez, se refirió al escenario político de cara a las elecciones legislativas de 2025, enfatizando la importancia de la unidad partidaria y la necesidad de elegir a los mejores candidatos. En ese sentido, remarcó que el PJ necesita “candidatos que no tengan currículum negativo”

En una entrevista concedida al móvil de Canal 13, Domínguez destacó el trabajo realizado para lograr la unidad en el Partido Justicialista (PJ) y la creación de un calendario electoral que permitió a los afiliados presentarse como precandidatos a diputados nacionales. "Se vio un partido lleno de militancia, de mística, de ganas", afirmó.

Según Domínguez, la clave para un buen resultado en las próximas elecciones es que los intendentes del PJ demuestren una gestión "ordenada" y "transparente". De esta manera, se podrá contrarrestar la imagen negativa que, según él, a menudo se divulga sobre el peronismo.

El intendente de Ullum subrayó que el partido cuenta con "gente muy honorable, de mucho trabajo, de base", que puede representar al espacio con honestidad y capacidad. En este sentido, fue contundente: "Los que ocupan lugares deben representarnos de la mejor manera".

Competitividad y futuro electoral

Domínguez hizo hincapié en que, para ser competitivos, el frente peronista debe postular a sus "mejores candidatos", es decir, a aquellos que "midan más" y tengan una "mejor imagen". A su vez, remarcó que los candidatos elegidos deben ayudar a los intendentes a afrontar "una campaña muy compleja".