El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a Javier Milei luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Con más del 40% de los votos en todo el país y victorias en 16 provincias, incluida Buenos Aires, el oficialismo consolidó su posición de fuerza en el Congreso y dejó a Fuerza Patria en segundo lugar.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump celebró lo que definió como una “aplastante victoria” del espacio libertario. “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él. Está haciendo un trabajo excelente”, expresó el mandatario estadounidense, en un gesto que ratifica el respaldo político de Washington hacia el gobierno argentino.

Milei respondió con un mensaje de tono amistoso y cargado de coincidencias ideológicas. “Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas”, escribió. Y agregó: “Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.

El intercambio público entre ambos líderes reafirma la buena sintonía diplomática y política entre Buenos Aires y Washington, en un contexto en el que Milei busca profundizar la relación con Estados Unidos y afianzar su alineamiento con las potencias occidentales.