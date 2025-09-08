El Gobierno Nacional recibió este domingo un duro golpe electoral. En las elecciones legislativas celebradas este 7 de septiembre en Buenos Aires La Libertad Avanza (LLA) perdió categóricamente con el peronismo. Después de que el presidente Javier Milei reconociera la derrota, pero asegurara que el plan económico se mantiene, el ministro de Economía, Luis Caputo reafirmó las palaras del mandatario, afirmando que las políticas de motosierra continuarán.

"Nada va a cambiar en lo económico", expresó en el comienzo de su posteo el titular de economía. Luego aseguró: "Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario", escribió.

El posteo de Caputo

Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos

Milei reconoció la derrota

El presidente y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, reconoció una "clara derrota" en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Pese al revés electoral, el mandatario afirmó que su gobierno mantendrá y "redoblará" la política económica de "motosierra" y "déficit cero", asegurando que el rumbo por el que fue elegido en 2023 no se modificará.

En un discurso a sus seguidores, Milei fue contundente: "Hay que ser claro que sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Sufrimos un revés electoral y hay que aceptarlo". Sin embargo, buscó minimizar el impacto al asegurar que la oposición, especialmente el peronismo, hizo "la mejor elección que podía hacer" para "cuidar sus cargos".

El presidente también hizo un mea culpa, afirmando que "vamos a corregir los errores, no hay espacios para cometer los mismos errores" de cara a las próximas elecciones nacionales.

A pesar del resultado adverso, Milei fue enfático al ratificar su plan de gobierno. "El rumbo por el que nos eligieron en el 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar", sostuvo, y aseguró que su gestión seguirá defendiendo el déficit cero y las políticas de ajuste. Además, anunció que continuará el trabajo del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

El mandatario concluyó su discurso con un mensaje de firmeza: "No estamos dispuestos a ceder a un modelo que nos endeudó y llevó a un pueblo a 12 millones a la pobreza. Nosotros vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad, porque vamos a hacer la Argentina grande nuevamente". Finalmente, instó a sus seguidores a descansar para volver a trabajar al día siguiente y "sacar el país adelante".