“Lo que han escrito es una copia fiel de la Ley Bases, con dos o tres cosas más que han metido. El problema estructural no es la reforma laboral, es que no hay trabajo y ellos siguen haciendo ajustes. Cuando quemen los últimos dólares, ¿qué va a pasar?”, se preguntó el dirigente gremial en la entrevista realizada en el programa Es Lo Que Hay, conducido por el periodista Gastón Sugo.

Cabello apuntó contra las modificaciones que, según explicó, “deshacen los convenios colectivos de trabajo y dejan a los trabajadores a merced de los empleadores”. En ese sentido, advirtió que el nuevo esquema “quiere pagar con ticket canasta” y preguntó: “¿Vos te pensás que la gente va a querer trabajar así?”.

Además, el titular de la CGT sanjuanina criticó la ausencia del Estado en los controles y cuestionó el discurso oficial que promueve la figura del “emprendedor” como modelo laboral. “Hay un segmento de gente que los vota y que no tiene la capacidad de ser laburante. Todos quieren ser emprendedores, pero ¿cuántos son realmente exitosos? Felicito a los que lo son, pero no puede haber 40 millones de emprendedores. Tiene que existir una brecha salarial justa”, expresó.

Cabello también se refirió a la situación productiva del país y puso como ejemplo la crisis de las panaderías. “Vas al supermercado y encontrás pan de Brasil. ¿Por qué no ven ese problema? Cierran panaderías todos los días”, señaló con preocupación.

Respecto al panorama político, valoró el desempeño electoral del peronismo en San Juan y destacó la figura de Cristian Andino. “La campaña el Máquina la hizo solo, no se equivocaron cuando hicieron la lista. Hemos tenido una muy buena elección, se ganó en San Juan y eso es lo importante. Nacionalmente, sabíamos que iba a ser difícil: la gente está pensando en el dólar, y los que no tienen capacidad de ahorro son los que nos siguen votando a nosotros”, afirmó.

El sindicalista sostuvo que el triunfo local tiene un valor simbólico fuerte. “Ganar es ganar. Esto es una copa, y se ganó. Además, fue contra una fuerza que tiene proyección nacional y presupuesto nacional. Nosotros hicimos la campaña con tiza y carbón”, ironizó.

Finalmente, analizó el futuro del movimiento obrero y el rol del peronismo en esta nueva etapa: “La gente empieza a ver que también hubo un pasado en el que se hicieron buenas cosas. No se pueden tomar decisiones en caliente. San Juan demostró que, sin ser gobierno, se puede ganar. Lo que hay que ver ahora es quiénes serán los nuevos dirigentes del peronismo, aquellos que cambien el chip aunque tengan cierta edad”.

Cabello cerró con una advertencia sobre el clima social: “La gente va a levantar mucha temperatura. Si siguen con los ajustes y los recortes, esto no termina bien. El Estado tiene que estar presente para controlar y hacer cumplir la ley. Si no, acá cada uno hace lo que quiere”.