El año político comenzó hace rato. Bancas de diputados nacionales que deben renovarse y los nombre que comienzan a rondar. Dentro del oficialismo, uno de los que tomó fuerza hace un tiempo fue el de Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento de la provincia, pero con experiencia en elecciones, dado que compitió por el timón de la Capital. Ante la versión de su posible candidatura de definió como ‘un soldado del gobernador’ y dijo que estará donde Orrego lo necesite.

Cerimedo es un hombre con alto perfil dentro del ministerio que lidera Guido Romero, pero ante la versión de su salida de Deportes para buscar una candidatura a legislador nacional, dijo: ‘Ayer hemos tenido una reunión muy linda con el ministro, estuvimos delineando durante 2 horas el año. Probablemente presentemos desde la Subsecretaría el proyecto anual desde nuestro lugar de trabajo, todo equipo’, en clara alusión a que no estaría dentro de sus preferencias alejarse del cargo que ocupa.

Y sobre una posible candidatura agregó en ‘Buen día, día’ de Canal 13: ‘Vos me preguntas si me gustaría ser candidato y yo siempre digo, "Si el gobernador me necesita, yo soy un soldado del gobernador y donde me necesite voy a estar".

Cerimedo destacó que sigue firme en su lugar dentro de la Secretaría de Deportes, pero que ‘lógicamente si me necesitan para para otro desafío, nunca me he acobardado ante los desafíos. Me encantaría, sería un honor para mí, pero eso lo decide el gobernador. Soy un polirubro porque la verdad que he estado en tantos lugares, que domino muchos temas y donde me necesite el gobernador estaré’.