El jefe de Gabinete Guillermo Francos se encuentra en el centro de una creciente tensión geopolítica y política interna. En el último año, el funcionario mantuvo 50 reuniones con representantes diplomáticos y empresarios chinos, una agenda que no pasó inadvertida para la administración republicana de Donald Trump, que presiona para desplazarlo.

El conflicto se desató tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien aseguró que Javier Milei se había comprometido a “sacar a China de la Argentina”. Francos salió rápidamente a desmentir esa versión: “No creo que una parte del acuerdo con EE.UU. sea excluir a China”, dijo el funcionario, marcando distancia del discurso de Washington.

El ascenso de Caputo y la disputa interna

Tras esa aclaración, Santiago Caputo asumió un rol clave como enlace entre la Casa Rosada y el equipo de Trump. Según trascendió, el estratega busca consolidar su influencia política y avanzar en una reconfiguración del gabinete después de las elecciones legislativas.

De acuerdo con una publicación de La Política Online, el plan de Caputo incluye desplazar a los Menem, recomponer vínculos con el Congreso y los gobernadores aliados, y armar un nuevo gabinete que refleje una coalición ampliada, posiblemente con él mismo como jefe de Gabinete.

En las últimas semanas, Caputo se reunió con el consultor estadounidense Barry Bennett, asesor cercano a Trump, quien también mantuvo encuentros con referentes políticos que se habían alejado del oficialismo. Ese acercamiento se interpreta como parte del rediseño político que impulsa el sector más alineado con Washington.

La mirada de Estados Unidos

Francos, por su parte, expresó su malestar por la influencia creciente de Caputo, a quien cuestionó por operar “sin cargo formal”. Sin embargo, su continuidad no dependería de esa disputa interna sino de la visión que sobre él tienen en Washington, donde, según fuentes diplomáticas, ya habrían tomado un papel protagónico en el control político del gobierno argentino.

Las reservas de los republicanos hacia Francos no son nuevas. Desde su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mantiene una relación tensa con Mauricio Claver Carone, hoy enviado especial del Departamento de Estado para América Latina.

Una relación fluida con Beijing

El funcionario argentino es considerado el principal canal de diálogo con China dentro del gobierno. En los últimos doce meses se reunió con una extensa lista de interlocutores, entre ellos el embajador Wei Wang, altos funcionarios de la embajada, empresarios del sector energético y minero como Xiaoshen Wang y Xiaofeng Luo (Ganfeng Lithium), y ejecutivos de China Gezhouba Group, Huawei y el China Sandong International Economic & Technical Cooperation Group.

Estas reuniones, que abarcan desde temas de inversión en energía y minería hasta cooperación tecnológica, explican el interés que Beijing mantiene en el país, pero también alimentan las sospechas de la administración Trump, decidida a limitar la influencia china en América Latina.