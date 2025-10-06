El abogado de Cristina denunció penalmente a Milei tras afirmar que él decidió la detención

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de abuso de autoridad, luego de las polémicas declaraciones que el mandatario realizó en una entrevista con Luis Majul.

Durante el programa La Cornisa, emitido por LN+, Milei sostuvo: “Le puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa”. La frase generó inmediata reacción política y jurídica, al implicar una supuesta injerencia del Poder Ejecutivo sobre decisiones judiciales.

Dalbón confirmó la denuncia a través de la red social X, donde escribió: “Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial”. Según el letrado, el Presidente “se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”.

El abogado también fundamentó su presentación en el artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, que prevé la revisión de una sentencia si se comprueba la falsedad o ilegitimidad de la prueba en un proceso judicial influenciado por el poder político.

“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala”, escribió Dalbón. Y añadió: “Confesó que la Justicia no es independiente, que la prisión de Cristina fue política y que el poder usa el Código Penal como arma. En cualquier país serio, eso bastaría para abrirle un juicio político al Presidente”.

Durante la entrevista televisiva, Milei intentó aclarar sus dichos ante la sorpresa de Majul, quien le recordó que el Ejecutivo no puede intervenir en decisiones judiciales. El mandatario replicó: “Ahí está el problema: yo no me meto con la Justicia. Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia, no estaría padeciendo esto”.

La denuncia presentada por Dalbón abre un nuevo frente judicial y político para el Gobierno, en medio de una campaña electoral marcada por tensiones internas y por la creciente controversia en torno al alcance de las declaraciones del Presidente sobre la exmandataria.