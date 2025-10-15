El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, confirmó este martes en Washington que el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones comenzará a operar en las próximas dos semanas, en lo que será el paso inicial de la asistencia financiera norteamericana al gobierno argentino.

El anuncio se dio durante una conferencia organizada por el Centro para América Latina Adrienne Arsht y el Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, donde Bausili participó junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

“Conceptualmente, se ha llegado a un acuerdo sobre el diseño del swap. Hemos estado trabajando día a día para completar la documentación asociada y esperamos que muy pronto podamos ejecutar el acuerdo de libre mercado que contendrá los términos del swap”, aseguró Bausili.

El titular del BCRA explicó que se trata de una facilidad de provisión de liquidez, similar a la que Estados Unidos mantiene desde hace casi tres décadas con México a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

“La idea es establecer una versión actualizada de una facilidad como esa, adaptada a las necesidades de la Argentina”, indicó.

Por su parte, Luis Caputo afirmó que las negociaciones con el gobierno de Donald Trump están “completamente resueltas” y que el desembolso podría concretarse antes de las elecciones del 26 de octubre.

“Con suerte, muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá los términos del canje”, dijo el ministro, quien destacó que “Argentina tiene todo lo necesario por parte del país más poderoso del mundo”.

Caputo reveló que la reunión con Trump en la Casa Blanca fue clave para destrabar los últimos puntos del acuerdo.

“Estaba al tanto de todo lo que veníamos discutiendo con su equipo y tomó el liderazgo para resolver los temas más importantes de las negociaciones comerciales”, aseguró.

Además, el ministro subrayó que el objetivo del gobierno es “evitar la volatilidad política” y consolidar un programa económico que trascienda los ciclos electorales.

Condicionamientos y reacción del mercado

Las declaraciones de Trump sobre que la asistencia financiera estaría supeditada al resultado electoral del 26 de octubre generaron incertidumbre en los mercados, con caídas de hasta el 8% en acciones argentinas y descensos del 7% en bonos en dólares.

Caputo buscó aclarar el sentido de esas palabras:

“El presidente quiso decir que apoya nuestras políticas. Si en 2027 hubiera un cambio de rumbo, no imagino a Trump respaldando al comunismo en Argentina. Lo que busca es estabilidad política y económica.”

El funcionario también sostuvo que el Gobierno apunta a obtener un tercio de las bancas en la Cámara para poder bloquear eventuales ataques de la oposición. “No importa si ganamos por cinco puntos o perdemos por siete, ese es nuestro objetivo institucional”, añadió.

“La presión sobre el dólar es preelectoral”

Consultado sobre la reciente suba del dólar, Bausili la atribuyó a un fenómeno de cobertura electoral.

“La demanda de cobertura en los últimos tres meses equivale a más de 40 puntos de M2, una cantidad desproporcionada. El único que puede proveer esa cobertura es el Gobierno”, explicó, al tiempo que estimó que la tensión cambiaria debería ceder tras las elecciones.

Reuniones y apoyo internacional

Durante su estadía en Washington, Caputo y su equipo participan de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que se extenderán hasta el sábado 18 de octubre.

Además, el ministro se reunió con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, a quien calificó como “una amiga de nuestro país”. El Santander fue una de las tres entidades —junto con JP Morgan y Citi— que participaron en la intervención coordinada del Tesoro estadounidense para estabilizar el mercado argentino la semana pasada.

Con la expectativa puesta en el swap con Washington, el Gobierno busca enviar una señal de estabilidad financiera antes de los comicios y garantizar la disponibilidad de divisas para contener presiones cambiarias en un escenario político decisivo.