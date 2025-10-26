El blooper de la mamá de Javier Milei: olvidó el DNI y tuvo que volver a casa para votar

Los padres del presidente Javier Milei, Alicia y Norberto, asistieron esta mañana a votar en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Agustín Álvarez al 1400, en Vicente López. Sin embargo, la jornada tuvo un momento inesperado: Alicia se dio cuenta de que había llevado la licencia de conducir en lugar del DNI y tuvo que regresar a su casa para poder sufragar.

Según relataron los presentes, la pareja llegó pasadas las 10:00. Mientras Norberto ingresó sin inconvenientes y emitió su voto, Alicia se percató del error antes de llegar a la cabina y tuvo que regresar a su hogar a buscar el documento. Minutos después, finalmente pudo votar.

Al salir de la escuela, la mujer ofreció breves declaraciones a la prensa y contó con humor su equivocación: “Traje la licencia de conducir”, dijo, asegurando que, pese al contratiempo, el proceso de votación había sido rápido. Posteriormente, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron juntos a su vehículo.

Media hora más tarde, el presidente Javier Milei se acercó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio de Almagro, acompañado por su hermana. El mandatario saludó a militantes, votó y evitó dar declaraciones a la prensa, cumpliendo así con la jornada electoral.

Este domingo marcó el estreno nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), con más de 36 millones de argentinos habilitados para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales. Los legisladores electos asumirán el 10 de diciembre, con mandatos de cuatro años en la Cámara Baja y seis en la Cámara Alta, completando la renovación parcial del Congreso de la Nación.