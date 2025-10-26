La jornada electoral dejó este domingo uno de los momentos más comentados en el Auditorio de La Rural, cuando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, protagonizó un curioso blooper al momento de emitir su voto.

Bullrich llegó cerca de las 14 horas a la mesa 6407, saludó al personal de mesa y a los fiscales presentes, y tras unos minutos ingresó al cuarto oscuro. Sin embargo, al salir y dirigirse a la urna, notó que había cometido un pequeño error: había doblado mal la boleta única.

Con humor, la funcionaria regresó al biombo para corregirlo y explicó entre risas: “La doblé en dos y había que doblarla en tres”. El episodio fue captado por cámaras y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos lo tomaron con humor y otros lo interpretaron como una muestra del nuevo sistema de votación.

Superado el incidente, Bullrich habló con la prensa y aprovechó el momento para enviar un mensaje a los votantes: “Fue un año muy cansador, hubo varias elecciones. Pero necesitamos más diputados y senadores. Esta es la elección”.

Consultada sobre posibles cambios en el Gabinete nacional, respondió con cautela: “Es una decisión del presidente, que tiene la posibilidad de hacerlo. Si la gente me acompaña, voy a asumir”. Además, remarcó la importancia de consolidar la gestión del oficialismo en el Congreso: “Queremos aprobar leyes que bajen impuestos, leyes penales para que quien las hace las pague y muchas reformas que requiere nuestro Ministerio de Economía. Todo eso es necesario para ordenar el país”.

Tras emitir su voto correctamente y posar para las fotos con simpatizantes, la ministra se retiró del lugar entre saludos y flashes. El blooper con la boleta quedó como una de las anécdotas curiosas de la jornada electoral, en un día marcado por la alta concurrencia y el clima de expectativa política.