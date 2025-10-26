El blooper de Patricia Bullrich al votar: “La doblé en dos y había que doblarla en tres”
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza tuvo que volver al biombo tras un error con la boleta única. Luego habló de gobernabilidad, reformas y de la necesidad de más bancas para su espacio.
La jornada electoral dejó este domingo uno de los momentos más comentados en el Auditorio de La Rural, cuando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, protagonizó un curioso blooper al momento de emitir su voto.
Bullrich llegó cerca de las 14 horas a la mesa 6407, saludó al personal de mesa y a los fiscales presentes, y tras unos minutos ingresó al cuarto oscuro. Sin embargo, al salir y dirigirse a la urna, notó que había cometido un pequeño error: había doblado mal la boleta única.
Con humor, la funcionaria regresó al biombo para corregirlo y explicó entre risas: “La doblé en dos y había que doblarla en tres”. El episodio fue captado por cámaras y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos lo tomaron con humor y otros lo interpretaron como una muestra del nuevo sistema de votación.
Superado el incidente, Bullrich habló con la prensa y aprovechó el momento para enviar un mensaje a los votantes: “Fue un año muy cansador, hubo varias elecciones. Pero necesitamos más diputados y senadores. Esta es la elección”.
Consultada sobre posibles cambios en el Gabinete nacional, respondió con cautela: “Es una decisión del presidente, que tiene la posibilidad de hacerlo. Si la gente me acompaña, voy a asumir”. Además, remarcó la importancia de consolidar la gestión del oficialismo en el Congreso: “Queremos aprobar leyes que bajen impuestos, leyes penales para que quien las hace las pague y muchas reformas que requiere nuestro Ministerio de Economía. Todo eso es necesario para ordenar el país”.
Tras emitir su voto correctamente y posar para las fotos con simpatizantes, la ministra se retiró del lugar entre saludos y flashes. El blooper con la boleta quedó como una de las anécdotas curiosas de la jornada electoral, en un día marcado por la alta concurrencia y el clima de expectativa política.