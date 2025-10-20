El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Abel Chiconi, estuvo en Canal 13 y si bien no habló de cuáles son sus propuestas de campaña, ni explicó qué proyectos presentará en caso de llegar al Congreso, habló de las jubilaciones y reforma laboral.

El principal candidato del espacio, que representa al presidente Javier Milei, sostuvo que “hace años que el jubilado viene muy mal, que la educación y la salud está degradada, porque claramente está degradado todo en la Argentina, no es una novedad que un jubilado no llegue a fin de mes. La diferencia desde nuestro espacio es que nosotros queremos abordar las problemáticas haciendo las cosas como hay que hacerlas. El camino suele ser un poco más largo, sin dudas, como cualquier cambio que tengas que hacer en tu familia. Creo que ese es el planteo que nosotros hacemos a la sociedad”, expresó el libertario.

Para Chiconi, “si le diste un 7% sin sustento a los jubilados, por qué no se le dio un 15 o 20%, si es por dar, es fantástico, pero eso ya lo practicamos, pero lo que se obtuvo era inflación”, dijo y añadió que “lo que nosotros queremos transmitir desde hace rato es que las jubilaciones no se arreglan aumentando por aumentar. Del otro lado de las jubilaciones tenés un montón de personas que trabajan en la informalidad y a esas personas hay que meterlas en el sistema formal para que aporten y ese aporte se pueda distribuir en los jubilados. Nosotros queremos solucionar dos problemas de una sola vez: aquella persona que está trabajando en la informalidad, que no tiene un recibo de sueldo, una obra social, nosotros queremos darle un marco legal modernizando las leyes laborales para que el privado pueda tomar esa persona y solucionar el problema de los jubilados”.

Al ser consultado sobre el tiempo que tienen los jubilados para aguardar ajustes estructurales que mejores los coeficientes y no incrementos que respondan a pérdidas productos de los ajustes de cada gobierno que llega al poder, Chiconi dijo que “los jubilados estuvieron más de 40 años sosteniendo a un espacio político que lo único que hacía era degradarle la jubilación, entonces hablar de los tiempos, todos queremos que sea ayer estas soluciones. La diferencia es que nosotros queremos dejar de discutir estos temas de una vez por todas”.

En el mismo sentido, el candidato aseguró que “San Juan tiene por encima del 50% del mercado laboral informal. A mí me parece urgente modernizar las leyes laborales que las necesitamos. El ciudadano necesita mejores leyes laborales para que, no digo generar más puestos, sino solamente la gente que está trabajando en la informalidad pase a formal”.

Chiconi se explayó sobre la intención del gobierno nacional al mencionar que “las leyes te fuerzan a no contratar gente desde el punto de vista de los impuestos, de las cargas sociales, de los juicios laborales que tenés cuando contratás. Hay un todo que hay que mejorar” y añadió el representante de Milei en San Juan que “es una discusión ardua de un montón de puntos de las leyes laborales, no solamente las indemnizaciones”.

Las elecciones de este 26 de octubre serán las primeras en las que se utilizarán boleta única en la provincia.