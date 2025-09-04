El Consejo de la Magistratura anunció la apertura del concurso para ocupar el cargo en la Sala IV de la Cámara Civil, vacante tras la jubilación de la jueza María Josefina Nacif. El período de inscripción estará disponible del 15 al 19 de septiembre.

Concluida esta etapa, se habilitarán los plazos para completar la documentación correspondiente y se desarrollará la fase de impugnaciones entre los postulantes. Posteriormente, el organismo llevará a cabo las entrevistas personales para finalmente seleccionar la terna de candidatos que será presentada ante la Legislatura, responsable de designar al nuevo magistrado o magistrada.

La jueza Nacif había presentado su renuncia condicionada a fines de 2023, aunque continuó en funciones hasta hace pocas semanas, cuando ANSES finalmente le otorgó el beneficio jubilatorio.

Cabe destacar que, en paralelo, el Consejo de la Magistratura avanza con otro proceso de gran relevancia institucional: el concurso para cubrir la vacante de fiscal General de la Corte, tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, en el que ya se inscribieron 35 aspirantes.