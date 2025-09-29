La designación del nuevo Fiscal General ante la Corte de Justicia de San Juan entra en su fase más crucial. Tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, el proceso para cubrir uno de los cargos judiciales de mayor peso político en la provincia llega a su instancia definitoria.

El inicio de la semana será decisivo: entre este lunes 29 y martes 30, el Consejo de la Magistratura se reunirá para delinear la terna definitiva que será elevada a la Cámara de Diputados, organismo encargado de elegir al sucesor.

De los 35 postulantes iniciales, hoy hay seis nombres que parecen tener la delantera en la carrera, reflejo de la intensa negociación que atraviesa al proceso. En el oficialismo, la estrategia apunta a perfilar una terna con figuras cercanas al espacio. Los nombres que circulan son Adriana Tettamanti, actual jueza del Contencioso Administrativo; Guillermo Baigorrí, camarista laboral y exlegislador de Producción y Trabajo; y Daniel López, de trayectoria técnica y vínculos con el Banco San Juan.

Del lado opositor, el peronismo impulsa perfiles con experiencia en el propio Ministerio Público Fiscal. Allí aparecen Rolando Lozano y Fernando Rahmé, ambos secretarios relatores y supervisores de UFI. Rahmé, además, es sobrino del fallecido Quattropani, lo que suma un componente simbólico a su postulación. A ellos se suma Celia Maldonado, jueza de Garantías con larga trayectoria y madre del expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez.

La composición de la terna será el resultado directo de la puja entre oficialismo y oposición. Ninguno de los dos sectores tiene garantizada la mayoría de nombres propios, por lo que la negociación se centrará en asegurar presencia y evitar que el listado final incline demasiado la balanza hacia el adversario.