El Consejo de la Magistratura de San Juan comenzó esta semana las entrevistas personales a los 42 postulantes que buscan convertirse en el nuevo juez camarista civil. El cargo quedó vacante luego de la renuncia de María Josefina Nacif, presentada en diciembre de 2023, cuya jubilación fue otorgada por ANSES en agosto de este año.

El proceso forma parte del mecanismo de selección habitual que realiza el Consejo para cubrir los cargos en el Poder Judicial. En esta etapa, los consejeros evalúan los antecedentes, la experiencia y el desempeño de cada profesional, con el objetivo de definir una terna que será enviada a la Cámara de Diputados. Allí, los legisladores entrevistarán nuevamente a los candidatos y votarán para designar al nuevo magistrado.

El Consejo de la Magistratura está presidido por Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, y lo integran además Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, en representación del Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno, por el Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

Una vez concluidas las entrevistas, se analizarán los méritos y antecedentes de los aspirantes para determinar quiénes integrarán la terna final.

Los candidatos

Los profesionales que participan del proceso son: María Noel Rossomando, Marcela Fabiana Olmos, Daniela Agustina Espin Rodríguez, Roberto Pablo Farina, Juan Carlos Pandiella, Ana María Basualdo Pérez, Pablo Nicolás Oritja, Carlos Eduardo Matus Ahumada, Héctor Rafael Rollán, Mariana Bastías Posatini, Luis César Arancibia, Patricia Ximena Soberbio, María Cristina de los Ríos Piola, Esteban Sebastián de la Torre, Alejandro Daniel Lanciani Brisson, Oscar Andrés Bernard, Humberto Joel Conti Picco, Rodolfo Andrés López Malberti, Eduardo Daniel Riveros, Ramiro Martín Sánchez Mestre, Leonardo Javier Andrada Doblas, Pablo Daniel Puleri, Javier Eduardo Aguiar Pacheco, Walter Ramón Otiñano, María Victoria Cabral, Marianela López, Nelson Edgardo López, Marcelo Luis Saffe Spesia, Francisco José Antonio Costantini, María Soledad Medina, María Romina Sala Sarmiento, María Fernanda Caldentey Moya, Carlos Alfredo Abel Toro, Washington Horacio Rodríguez Rosas, Myrian Olguín, Adriana Verónica Tettamanti, Roberto Carlos Olivera, Gustavo Mario González Chaul, Ruth Gabriela Ramos Rojas, Verónica Inés Balmaceda Yapur, Rubén Eduardo Lloveras y Guillermo Pablo De Sanctis Conca.

Cuando el Consejo defina la terna, la Cámara de Diputados realizará la etapa final del proceso con entrevistas y votación, para finalmente designar al nuevo juez camarista civil sanjuanino.