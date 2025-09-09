El Consejo de la Magistratura se prepara para avanzar con el proceso de selección del próximo Fiscal General de la Corte de Justicia, luego de la vacante producida tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

Según trascendió, las entrevistas a los postulantes comenzarán a inicios de la próxima semana, posiblemente entre el lunes y el martes.

Una vez culminada esta instancia, el organismo definirá la terna de candidatos que será remitida a la Cámara de Diputados, donde se llevará a cabo la designación definitiva.

De esta manera, el proceso para cubrir uno de los cargos clave dentro del Poder Judicial ingresa en su etapa decisiva, con la expectativa puesta en el debate que se abrirá en el recinto legislativo una vez recibida la terna.