Luego de las idas y vueltas del Consejo de la Magistratura para la elección de Fiscal General de la Corte de Justicia, los planetas parecen estar alineados para que la próxima semana se conozca la terna. Esto no implica que se vaya a designar al nuevo funcionario judicial antes de las elecciones de medio término.

La reunión del Consejo estaba pactada para este jueves, pero por cuestiones de agenda y personales de uno de los miembros decidieron posponer el encuentro. Es una nueva ocasión en la que no pudieron estar presentes los 5 integrantes, dado que acordaron que procederían a la elección de la terna cuando estuviesen todos.

En caso de no existir ningún contratiempo o impedimento en las agendas de los miembros del Consejo, teniendo en cuenta que son funcionarios de distintos poderes y representantes de la abogacía, el próximo martes se elegirán los tres nombres que compondrán la terna.

“Hemos reprogramado a la brevedad para poder reunirnos”, aseguró Fernanda Paredes, representante de la Cámara de Diputados. La legisladora agregó que “la intención es resolverlas antes, lo hemos hablado con los miembros restantes poder hacerlo la semana que viene. Es intención poder resolverla antes de las elecciones”.

Desde el Consejo de la Magistratura cuentan con las entrevistas realizadas hace más de dos semanas y si bien por ahora hay hermetismo sobre quiénes pueden ser los integrantes de la terna, es conocido que hay candidatos por los que los espacios políticos tienen alguna preferencia.

Tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani y comunicación de la Corte, se disparó el periodo de 90 días para cubrirse el cargo y si bien los plazos están próximos a cubrirse, se estima que el tratamiento en la Cámara de Diputados y la designación del nuevo fiscal general, se dará después de las elecciones del 26 de octubre.