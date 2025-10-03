La campaña electoral de La Libertad Avanza en San Juan sumó fuerza este lunes con la llegada de Iñaki Gutiérrez, influencer y referente nacional del espacio oficialista a quien muchos apodan “La Pepona”. Acompañado por los candidatos a diputados nacionales Abel Chiconi, Cristina Mabel Tejada y Juan Sancassani, el joven dirigente encabezó un acto en el Apart Hotel Syrah, donde decenas de militantes libertarios se dieron cita bajo un mismo lema: apoyar al presidente Javier Milei en la llamada “batalla cultural”.

El encuentro se distinguió por la fuerte organización de la juventud libertaria. Una verdadera “marea violeta” copó el lugar, con jóvenes vestidos con remeras y gorras que llevaban las siglas “VLLC” (“¡Viva La Libertad, Carajo!”). Según explicaron desde la militancia, cada departamento se ocupó del traslado de los asistentes y de garantizar la indumentaria con el color insignia del movimiento.

Pero no fueron los únicos en hacerse notar: también participaron los integrantes de “Las Fuerzas del Cielo”, identificados con el color bordó, otra rama de La Libertad Avanza en la provincia que se sumó con presencia propia al acto.

En su discurso, Gutiérrez remarcó el rol central de la juventud en el crecimiento del espacio y apeló a la “batalla cultural” como bandera política: “Volver al kirchnerismo es regresar al pasado. Ya han sido gobierno, el Frente de Todos contó con el apoyo del peronismo federal y, aun así, recortaron a las universidades y a los jubilados como nunca antes. Hoy vienen a proponer proyectos que solo buscan tumbar el plan económico del presidente Milei, porque de lo contrario ya lo hubiesen hecho cuando gobernaban”.