El vicegobernador, Fabián Martín, habló de la forma de elegir los funcionarios judiciales de alto rango. Dijo que hay que atreverse a discutir estos temas, que espera que se pueda tener una Justicia independiente y que se perfeccione el mecanismo de elección para que lleguen los mejores profesionales.

En el programa de “Es lo que Hay”, por Canal 13, la segunda autoridad provincial disparó duro contra el sistema de elección de las altas autoridades de la justicia, como jueces, fiscales y defensores oficiales.

Martín empezó analizando la situación al mencionar que ‘la política está metida en todos lados y no hay forma de evadirla’, dijo y agregó que “la política roza a todos los sectores. Ahora, en el tema de la Justicia, tiene que ser esté lo menos posible. Tiene que ser una Justicia independiente, tiene que ser una Justicia que no esté comprometida con ningún político”.

Inmediatamente, Martín cuestionó la forma en la que eligieron jueces y fiscales durante la gestión de Sergio Uñac. “Yo he sido crítico de la gestión anterior cuando militantes de la gestión anterior llegaban a cargos de la Justicia. Y entiendo que eso no puede ser, no puede suceder que militantes de un sector político puedan llegar a la Justicia”, expresó Martín.

Martín sostuvo que ‘a mi modo de ver, tenemos que mejorar en ciertas cuestiones para tener una Justicia cada vez más independiente. Creo que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura no digo que esté mal, pero creo que es perfectible ese funcionamiento. La Constitución exige que la designación de los jueces y los cargos que se pongan en juego en la Justicia tiene que ser por concurso y oposición y a mi modo de ver la entrevista que hace el Consejo de la Magistratura, para mí le falta, no cumple con ese requisito que exige la Justicia’.

El vicegobernador puso como ejemplo las elecciones de jueces por concurso y oposición que se desarrollan en otras provincias como “San Luis, Neuquén, donde se rinden un examen, hay catedrático que lo toma, inclusive vienen catedráticos de otras provincias para hacerlo lo más neutral posible. Creo que estas son cosas que nosotros nos tenemos que atrever a debatir. Y que podamos tener una Justicia independiente”, aseguró.

Luego, añadió: ‘No digo que no la tengamos. La Justicia cumple un rol muy importante y mientras tengamos un sistema que lo podamos ir perfeccionando para que lleguen los mejores, en buena hora’.