Hace una semana se confirmó que el Partido Bloquista se unía al frente oficialista bajo la estructura denominada Por San Juan y con el partido Producción y Trabajo como columna vertebral. Pero dentro del bloquismo ahora se generaron dos posiciones comprendidas entre el bloquismo orgánico estructural y aquellos que componen el frente desde hace muchos años y que en su momento fueron señalados como “disidentes” por no querer compartir espacio con el peronismo, cuando el partido sanjuanino se había asociado con el hoy sector opositor.

Las dos vertientes del bloquismo buscan colocar un hombre de su línea. Los disidentes, que en su momento fueron hasta expulsados del bloquismo, vienen trabajando junto a Marcelo Orrego desde hace años y hoy en día algunos miembros ocupan cargos de relevancia dentro del Gobierno, como es el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese y presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina. Dentro de esta línea bloquista también puede hallarse a Enrique Conti, quien ocupa un lugar en el Tribunal de Cuentas. El otro espacio, es el bloquismo orgánico que lidera el legislador Luis Rueda y tiene a 3 diputados más en la Cámara y otro funcionario en un rol clave como es el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras, en la persona de Andrés Chanampa.

La diferencia de visión se da en que los bloquistas que vienen dentro del sector desde hace años promueven a un correligionario de su línea para integrar la lista de candidatos a diputados nacionales. Mientras que desde el bloquismo orgánico, la intención es que uno de los alfiles de esa estructura pueda ser una ficha posible para completar la nómina.

Los espacios no deben ocasionar ruido y entienden que todo se debe definir en conversaciones puertas adentro. De hecho, las dos vertientes del bloquismo vienen conversando y entablando diálogo nuevamente desde hace meses, con la intención de recomponer aquello que se rompió con la sociedad entre el bloquismo y el justicialismo.

Por el lado de los ahora llamados “disidentes”, el que suena para ocupar un lugar en la lista es Marchese, parte de la renovación bloquista. Por el lado de la estructura central del partido los nombres que se barajan son los de Rueda y también se mencionó a un histórico como Pedro Rizo, aunque desde la línea central no hubo confirmación alguna respecto a estas opciones.

Los nombres en danzas aportados por las ramas del bloquismo ¿serán una herramienta para que el partido pueda saldar alguna diferencia que haya quedado en el camino o servirá para sostenerlas?