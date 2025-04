Este martes 15 de abril la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez de Gramajo abrió el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante del departamento y allí hubo presencia fuerte del presidente del Partido Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano. El alfil uñaquista llega a suelo chimbero en con el objetivo electoral y es de intentar fortalecer el puente con el chimbero Fabián Gramajo.

Gramajo no expresó que quiere ser diputado y dijo que sería imprudente decirlo, pero puertas a dentro las intenciones están. Las caminatas nunca cesaron por los departamentos y es una de las personas fuertes que nombra para encabezar una lista. Aunque cabe destacar que no es el predilecto de los sectores que más se imponen en peronismo sanjuanino como lo es el uñaquismo y el giojismo.

Por este motivo es que el presidente del justicialismo local aprovechó el acto de este martes para mostrar un acercamiento con el exintendente chimbero. Es que es una forma de contrarrestar las señales que lo posicionan como el menos preferido al momento de poner los nombres que podrían encabezar la lista partidaria de las próximas elecciones que pondrán en juego 3 bancas en el Congreso de la Nación.

Es cierto que dentro del gramajismo no descartan una jugada por fuera del partido si es que no tiene el lugar al que aspira o si las negociaciones no arrojan resultados esperados.

Lo cierto es que hubo señales que no cayeron bien dentro del espacio Chimbas Te Quiero, como la diferencia que hubo entre intendentes peronistas que se reunieron en Caucete y firmaron un convenio de ayuda mutua, a la que no fue invitada la intendenta Rodríguez.

Esto fue un condimento más del espacio del PJ, sobre todo de los intendentes identificados con el uñaquismo, quienes enviaron un mensaje ante las pretensiones y la posición del líder chimbero. Por este motivo también es importante la presencia de Quiroga Moyano en el acto del mensaje de Rodríguez, para calmar un poco lo que es un principio de tensión en el sector.