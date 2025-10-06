El diplomático Peter Lamelas expresó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que “las empresas estadounidenses y el mundo occidental están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande”. Añadió que trabajará “día y noche” para que dicho capital beneficie tanto a Argentina como a Estados Unidos.

La declaración de Lamelas se produjo tras un encuentro con el Consejo Empresarial Estados Unidos-Argentina (USABC), en el que participaron ejecutivos de compañías estadounidenses, quienes compartieron sus perspectivas sobre operar en tierras argentinas y discutieron prioridades en la relación bilateral. En paralelo, se espera que en Washington se lleve a cabo una reunión entre el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, con miras a definir los lineamientos de apoyo financiero estadounidense para el gobierno de Javier Milei.

El anuncio genera expectativas en diversos sectores económicos ante la posibilidad de que lleguen inversiones extranjeras directas, mejoras en infraestructura y un impulso para estabilizar el contexto económico argentino, marcado por alta volatilidad financiera. Sin embargo, todavía restan definiciones concretas: si bien se menciona el potencial desembarco de capital, no se han divulgado montos estimados, sectores específicos ni las garantías que ofrecerá el Estado para asegurar esas inversiones. La confirmación de Lamelas como embajador por parte del Senado de EE.UU. ya fue realizada, lo que brinda respaldo institucional a sus palabras.

El momento del anuncio no es casual: llega en una coyuntura de necesidad de financiamiento externo para Argentina, que busca atraer capitales para apuntalar su economía, estabilizar el tipo de cambio y recuperar niveles de inversión que habían sido bajos en los últimos años. A partir de ahora, las señales políticas, los marcos regulatorios, la seguridad jurídica y las relaciones diplomáticas serán elementos clave para traducir esas promesas de inversión en hechos concretos.