Un hecho llamó la atención en las últimas horas, cuando el Banco Central presentó su balance y entre los activos de la entidad monetaria no aparecen consignados los miles de millones en oro que, hasta el arribo de la administración libertaria, tenía ese organismo.

En el estado contable, financiero, notas o statements, no se mencionan los lingotes de oro que salieron del país en aerolíneas comerciales con paradero desconocido por orden del ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, según publica el medio La Política Online (LPO).

Acerca de los lingotes, se especula que están en Basilea o en Londres, aunque es sólo una suposición. Tanto Caputo como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, informaron su destino ni su utilización.

‘El destino del oro es un dato fundamental, el Central no puedo soslayarlo. Es como si el Tesoro no dijera en que banco tiene acreditadas sus disponibilidades’, dio a conocer LPO en mención de un directivo de un banco que agregó: ‘Ponele que no expliquen qué operación de crédito realizaron amparados en el secreto bancario, pero no pueden no decir donde atesoran los lingotes de oro que son de todos los argentinos’, refleja el medio.