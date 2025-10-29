El exfuncionario del Municipio de Angaco, Facundo Nievas, seguirá bajo la lupa judicial. Aunque este martes fue condenado a 4 años de prisión efectiva por peculado, una nueva investigación se abrió en su contra tras el hallazgo de documentación que podría vincularlo con un presunto fraude en la venta irregular de terrenos.

La pesquisa surgió durante el debate oral, cuando el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, detectó en los expedientes papeles aportados por el propio municipio que despertaron sospechas. En esos documentos figuran solicitudes de al menos seis personas que pedían la conexión de agua potable para un terreno ubicado sobre calle 21 de Febrero, en Angaco.

Lo que llamó la atención fue que en esas solicitudes aparecía el nombre de Nievas como supuesto vendedor de los lotes. Sin embargo, al consultar a Catastro, los investigadores comprobaron que solo existía un plano de mensura, sin ningún trámite que habilitara la división de parcelas ni certificaciones que acreditaran titularidad.

Para el fiscal Gómez, esos elementos constituyen indicios suficientes para sospechar que Nievas habría vendido terrenos que no estaban registrados a su nombre. Por tal motivo, toda la documentación fue derivada a la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que ahora deberá determinar si se cometió un nuevo delito de estafa.

Mientras tanto, Nievas fue encontrado culpable de peculado, luego de que la Justicia comprobara que desvió materiales municipales, afectando así la provisión del servicio de agua potable a los vecinos de una zona de Angaco. La acusación estuvo encabezada por el fiscal Gómez, con la colaboración de los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo.

El caso, que ya generó repercusión política en el departamento, podría derivar ahora en una segunda causa penal contra el exfuncionario, con potenciales consecuencias aún más graves.