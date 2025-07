El GEN competirá en Buenos Aires dentro de “Las fuerzas del Centro”, ¿y en San Juan?

En el cierre de listas en Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas, el GEN acordó integrar junto a la UCR, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Hacemos y Adelante una alianza. La misma fue denominada “Las fuerzas del Centro”. Tras ese acuerdo, Marcelo Arancibia, cara visible del GEN en San Juan, aseguró en el programa Compacto Trece que el objetivo es ofrecer una alternativa distinta a los extremos representados por “el kirchnerismo y el mileismo”, además de asegurar que lo mismo podría ocurrir en San Juan.

Sobre el acuerdo en Buenos Aires, Arancibia expresó: “Nos parece muy auspicioso que ya en la provincia de Buenos Aires y porque no a nivel nacional, el electorado argentino tenga una opción que no sea esta polarización de posturas extremas. Una de ellas es la ultra derecha que es muy antidemocrática como es el caso de La Libertad Avanza y la otra es el populismo con una izquierda rancia que ha demostrado un gran fracaso con respecto al tema de la corrupción y el fracaso económico que es la corrupción y el fracaso económico que es la inflación”

Luego añadió: "Los argentinos merecen una alternativa distinta, democrática, republicana, que entienda que la economía tiene que estar ordenada, pero que también tiene que tener un plan productivo y que la democracia es incompatible con posturas que generen impunidad a partir de la corrupción, como aquello que levanta la violencia y de la crueldad"

Arancibia indicó que la idea es replicar en San Juan la alianza que el GEN concretó con otras fuerzas. El dirigente ve factible esto debido al porcentaje de ausentismo que se dio en las últimas elecciones celebradas en la provincia. "Está claro que la gente que no va a votar, no solo no ve en su voto una posibilidad de cambiar las cosas, lo cual es grave, pero también puede ser fruto de que no vean una oferta electoral que le sea atractiva o que represente tanto sus intereses como su visión de la política nacional",

Luego añadió: "Nosotros desde el GEN aspiramos a que ese espacio sea cubierto por lo que fue la propuesta electoral del 2023 en Juntos por el Cambio"

"Estos extremos del kirchnerismo y del mileismo no dejan espacio a la posibilidad de una construcción democrática republicana y económicamente superadora a lo que estamos viendo ahora, que es solamente un ajuste que solo se agota en sí mismo, o propuestas que ya han fracasado rotundamente, como las que tuvo el peronismo", expresó Arancibia.

Arancibia dejó planteada la incógnita del rumbo electoral que tomará Producción y Trabajo. El dirigente señaló que el Gobierno de la Provincia deberá elegir entre ser "socios estratégicos de La Libertad Avanza" o si van a "representar ese lugar que la sociedad votó en el 2023 y que hoy se tiene que reconstruir"

En caso de que el oficialismo sanjuanino elija competir solo en las elecciones de octubre, Arancibia señaló que deberían reconstruirse con nuevos dirigentes, con una propuesta confiable para el electorado sanjuanino.

"Si esos amigos deciden ser funcionales hacia el mileismo en la búsqueda de un abrazo que para nosotros va a ser un abrazo del oso, porque San Juan comienza a sentir el ajuste, nosotros construiremos un espacio político alternativo que valla en esta dirección que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires por el centro democrático, republicano, como una alternativa a estos extremos populistas que es el mileismo y el kirchnerismo", sostuvo Arancibia.

Arancibia aseguró que en San Juan existe un espacio alternativo, que desarticula el escenario político que algunos analistas plantean como uno de tercios, refiriéndose a Producción y Trabajo, La Libertad Avanza y el peronismo. “Hay una gran cantidad que no están de acuerdo con lo que está pasando a nivel nacional que le preocupa que en la provincia de San Juan no se haya dado el cambio comprometido en el 2023 y que nadie quiere retornar a las manos del peronismo porque ha sido el gran fracaso y el gran fraude que hemos tenidos en estos últimos 20 años en la política argentina y sanjuanina en particular”