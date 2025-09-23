El gobernador inauguró un CDI y estuvo en el operativo San Juan Cerca

El gobernador Marcelo Orrego visitó el departamento Calingasta en el marco de un nuevo operativo integral San Juan Cerca, que tuvo lugar en la Escuela Técnica General Manuel Savio, y dejó inaugurado un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la localidad de Tamberías.

El operativo, que se desarrolló desde las 9, permitió a los habitantes realizar trámites y consultas sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico. Participaron dependencias de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; Salud; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Economía, Finanzas y Hacienda; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; Infraestructura, Agua y Energía, además de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Seguridad y Orden Público, junto a EPRE y OSSE.

En este marco, el gobernador dijo: "Este operativo nos da la chance de estar escuchando a la gente y traer todas las reparticiones del Estado a Calingasta, para que los vecinos no tengan que ir a San Juan, sino que puedan hacer sus trámites acá mismo, en su propio departamento”.

Durante la jornada también se dictó una capacitación en Manipulación de Alimentos, destinada a emprendedores gastronómicos y personas interesadas en iniciar negocios en el rubro, brindando las herramientas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria e higiene.

Nuevo Centro de Desarrollo Infantil

En paralelo, Orrego participó en la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Tamberías, una obra financiada por la Provincia y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en articulación con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Este espacio está destinado a la atención integral de niños desde los 45 días hasta los 4 años, con el objetivo de fortalecer el cuidado, la educación y la inclusión desde la primera infancia.

El diseño y planificación de los CDI fueron elaborados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, aunque en el actual contexto de restricciones presupuestarias los proyectos se sostienen exclusivamente con fondos provinciales, reafirmando el compromiso del Gobierno de San Juan con el desarrollo equitativo en todos los departamentos.