El Gobierno nacional avanza en la planificación para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso a partir de diciembre. El objetivo central es debatir el Presupuesto 2026, presentado en septiembre, buscando aprovechar la nueva configuración de la Cámara de Diputados que asumirá a fin de año, según confirmó una fuente oficial a Infobae.

Tras el resultado electoral del domingo, el Poder Ejecutivo busca demorar la discusión del Presupuesto. "Estamos emplazados para dictaminar la próxima semana. Con el compromiso de las extraordinarias, la idea es postergar el debate en la búsqueda de mayores consensos", señalaron en los pasillos de Casa Rosada.

Mientras la oposición había planteado firmar un dictamen el 4 de noviembre para sesionar y que el Presupuesto pasara al Senado antes del fin de las ordinarias, el Gobierno apuesta a ganar tiempo y tratarlo con el recambio legislativo.

El Ejecutivo está definiendo el temario que, además del Presupuesto, podría incluir reformas clave como la tributaria y la laboral. La inclusión de estas dependerá del avance del Consejo de Mayo en el diseño de proyectos que logren abarcar a todos los actores relevantes. De hecho, fuentes de Casa Rosada reveló que el Gobierno ya ha solicitado a diputados propios y aliados que trabajen en iniciativas de modernización laboral.

Otro proyecto en consideración es el de Inocencia Fiscal, cuyo fin es ofrecer seguridad para que los "dólares del colchón" regresen al sistema formal.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anticipó esta posibilidad en Radio Rivadavia, al señalar que el Consejo de Mayo lleva un año "trabajando en una agenda muy nutrida, importante, con los temas centrales que necesita Argentina" para ser presentados en el Congreso. "Intuyo que puede haber un llamamiento a extraordinarias. No lo descarto", agregó.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) gozará de una mayor representación que le facilitará el control de las comisiones principales y la dirección del debate en el recinto.

Según las proyecciones del oficialismo, contarán con cerca de 107 legisladores (sumando los propios, el PRO y la UCR, más el posible apoyo de otros 6 diputados). Con ese número, necesitarían conseguir solo a unos 13 legisladores adicionales para sancionar el Presupuesto. Además, la posibilidad de concretar un interbloque con el PRO en Diputados suma cada vez más adeptos.

Desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, incluso se deslizó que la idea es "continuar sesionando de corrido. Parar solo en Navidad y Año Nuevo", aunque esto es una posibilidad a confirmar.

Con la mira puesta en la segunda etapa de gestión, la Casa Rosada inició conversaciones con los gobernadores aliados para consolidar los consensos solicitados por el presidente Javier Milei.

Fuentes de Jefatura de Gabinete señalaron a Infobae que, finalizado el proceso electoral, se pueden encontrar "más coincidencias que diferencias" con mandatarios que "están a favor de las reformas estructurales".

El diálogo, que incluye el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales (laboral, tributaria y previsional), es coordinado por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hasta el 10 de diciembre. Catalán destacó el "discurso amplio, generoso" del Presidente, que convoca a los gobernadores con una visión de futuro compartida. El ministro y el armador del Interior, Eduardo “Lule” Menem, ya han tendido puentes con los mandatarios provinciales.