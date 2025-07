Luego del revés que recibió el gobierno nacional en el Senado de la Nación, con la aprobación de las leyes sociales y de los fondos para las provincias, el gobierno nacional gana tiempo en el Congreso de la Nación. El rol de los gobernadores será clave, sobre todo los dialoguistas.

El Gobierno enfrió las conversaciones con los mandatarios provinciales y a través del presidente Javier Milei, como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a decir que vetará las leyes que comprometan el equilibrio fiscal, entre las que se encuentran los fondos para las provincias, dan a entender. Este accionar no colabora con la búsqueda de un diálogo que pueda llevar las relaciones a buen puerto, sino todo lo contrario. Asimismo, la administración libertaria ganaría tiempo en el Congreso de la Nación, donde debe seguir la discusión.

Si bien los 24 jefes distritales firmaron el proyecto de distribución de fondos, no todos se encuentran parados en la misma vereda. Un caso es el del mendocino Alfredo Cornejo, que insistirán en que los temas se traten en comisión. Pero los gobernadores que no fueron aliados a Milei y son más representativos del peronismo, entienden que la comisión de Presupuesto y Hacienda que lidera José Luis Espert, sólo se reúne para tratar temas del oficialismo, dando por hecho que habrá maniobras políticas para no tratar estos asuntos que significaron un golpe para el Gobierno.

Hay gobernadores que no quieren que se mezcle en una misma sesión el reparto a las provincias con las normativas previsionales junto con la Emergencia en Discapacidad, es decir las que vetará Milei.

Esta disparidad entre los gobernadores, que están a la espera de un guiño o llamado del presidente, algo que no alcanzará sólo con el encuentro de este jueves en La Rural. Mientras tanto, desde Casa Rosada no dieron ninguna señal.

Pero ¿por qué el Gobierno podría ganar tiempo en el Congreso? Esa respuesta es por la puesta en marcha de las vacaciones de invierno. Es que esto ocasiona que baje la actividad en la Cámara baja. Pese a que la intención de varios legisladores es sesionar en los próximos días para tratar el Financiamiento Universitario y la Emergencia del Garrahan, algunos bloques no quieren abrir el recinto para que esos faltazos del receso invernal “no se noten”, especialmente si no se llega a reunir el quorum de 129 legisladores.

Es una ventana de tiempo para los libertarios que podría quedar abierta hasta los primeros días de agosto, siendo una gran opción de entablar algún tipo de entendimiento con los gobernadores.